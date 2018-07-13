Ошибочка вышла: британский болельщик чемпионат просидел в СИЗО

63-летний англичанин Трэвор Мартин Хорсли ехал на Чемпионат мира по футболу в Россию, а попал в СИЗО. Его задержали по подозрению в мошенничестве и из-за этого Хорсли пропустил матчи, на которые купил билеты. МВД: Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в Москве

Как выяснилось, задержан он был ошибочно. Хорсли прилетел в Москву 1 июля, а 3-го числа сотрудники полиции отвезли его в СИЗО прямо со стадиона «Спартак» перед началом матча Англия — Колумбия.

Российская полиция задержала английского болельщика по запросу властей ОАЭ, который получили по линии Интерпола. В Эмиратах Хорсли предъявляли обвинения в мошенничестве: в 2011 году он совершил там дорогую покупку, а расплатился недействительным чеком. Власти страны потребовали экстрадировать Хорсли в ОАЭ для допроса, пишет Daily Mail.

Как выяснилось на заседании Тушинского суда Москвы, мужчина уже давно расплатился по долгам и выплатил штраф. Дело было закрыто, что подтвердили документы из Лондона, а также письмо об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, которое предоставило правительство Дубая.

Несмотря на эти доводы адвоката, британца отправили посидеть за решеткой и выпустили только 9 июля, после того, как Интерпол ОАЭ направил в Россию письменное подтверждение того, что уголовное дело против Хорсли закрыто, а ордер выдан по ошибке.

10 июля Хорсли вернулся на родину. Ни одного матча чемпионата мира он так и не видел.