Черчесов заявил, что очень огорчен результатом сборной РФ на ЧМ-2018
13 июля 2018, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов сделал важное признание. По словам наставника, он очень огорчен результатами, которые продемонстрировали члены команды РФ в рамках ЧМ.
Черчесов подчеркнул, что с моральной стороны турнир для россиян закончился на позитивной ноте, однако со спортивной точки зрения титул российская команда не получила, передает ТАСС.
Тренер отметил, что сборная РФ планировала пройти дальше, однако в рамках матча с Хорватией не смогла одержать победу. Станислав Черчесов напомнил, что существуют команды, которые объективно сильнее российской, однако именно отечественные футболисты были в шаге от полуфинала.
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