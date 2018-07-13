Черчесов признался, что в рамках ЧМ-2018 ему очень помог тренер сборной Украины
13 июля 2018, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов выразил благодарность наставнику украинской команды Андрею Шевченко. Об этом в минувший четверг, 12 июля, стало известно журналистам.
По словам Черчесова, украинский коллега поделился с ним весьма дельным советом насчет тактики ведения матча против команды Саудовской Аравии.
В интервью изданию "Спорт-Экспресс" главный тренер сборной РФ подчеркнул, что ранее украинские футболисты встречались на поле со спортсменами из королевства в рамках товарищеского матча. Именно поэтому Черчесов созвонился с Шевченко и обсудил с ним некоторые нюансы действий аравийцев.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес