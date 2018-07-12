Сборная РФ назвала лучших футболистов национальной команды на ЧМ-2018

В российской сборной днем в четверг, 12 июля, назвали лучших футболистов национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Соответствующие данные были опубликованы в социальной сети Instagram.

Официальный аккаунт сборной РФ опубликовал ролик, в котором можно увидеть лучших с точки зрения статистики игроков. Наиболее успешным бомбардиром признан Денис Черышев, который в течение пяти матчей забил четыре гола. В системе гол+пас лучшим стал Артем Дзюба, который трижды поразил ворота соперников и отдал две голевые передачи. Кроме того, именно этот спортсмен является лидером атак, выиграв 52 процента единоборств в ходе нападений и 62 процента – в верховых единоборствах.

Специалисты отметили и игру защитника Ильи Кутепова, который сумел одержать победу в 70 процентах единоборств во время оборонительных действий.

По суммарному пробегу за все пять матчей абсолютным лидером назван Роман Зобнин, преодолевший 62 километра. Что касается вратаря, то лучшим сочли Игоря Акинфеева, который смог отбить три из одиннадцати ударов "с точки".