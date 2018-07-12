Английский болельщик из Самары в Москву вернулся и пропал

Родственники британского болельщика Дугласа Моретона забили тревогу, написав в соцсети о том, что они в Англии не могут связаться с ним, находящимся в России. Российские правоохранительные органы уже выявили, что английский болельшик 11 июля выехал на поезде из Самары в Москву.

Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова сообщила, что Моретона сегодня ранним утром уже зафиксировали видеокамеры на Казанском вокзале Москвы. По данным прокуратуры, Дуглас Моретон выехал на поезде № 49 из Самары в Москву 10 июля в 14:24 мск и прибыл 11 июля на Казанский вокзал, сообщает ТАСС.

Известно, что британский болельщик посетил матч сборной Англии и Панамы ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде 24 июня и после этого

перестал выходить на связь с родственниками. Пользователи соцсетей сообщали, что 6 июля видели англичанина в Самаре в отеле «На Сорокина». В Самаре в этот день Англия играла со Швецией. Сотруднику отеля Моретон сообщил, что потерял свои деньги и банковские карты в Москве и попросился переночевать. Но покинул отель, не оставив своих контактов.

На фото - журналист ITV News Дэн Хаулс (слева) и болельщик Дуглас Моретон (справа)