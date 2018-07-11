В Бельгии произошли беспорядки после поражения сборной на ЧМ

В Брюсселе футбольные фанаты устроили беспорядки, переросшую в столкновения с полицией. Инцидент случился после вылета национальной сборной с Чемпионата мира. Франция обыграла Бельгию 1:0 и вышла в финал ЧМ-2018

На площади Мируар в коммуне Жет на северо-западе столицы находится большой экран для просмотра матчей. После финала игры болельщики стали переворачивать столы в местных кафе. После этого произошла массовая драка. Когда на место прибыла группа полицейских, фанаты стали закидывать их камнями.

Как передаёт телеканал RTBF, в результате беспорядков сотрудница полиции получила ранение. Несколько человек задержаны.

Порядок был восстановлен в течение часа.

Напомним, что встреча сборных Франции и Бельгии состоялась во вторник в Санкт-Петербурге. Второй финалист определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдёт 11 июля в Москве.