В Бельгии произошли беспорядки после поражения сборной на ЧМ
11 июля 2018, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Брюсселе футбольные фанаты устроили беспорядки, переросшую в столкновения с полицией. Инцидент случился после вылета национальной сборной с Чемпионата мира.
На площади Мируар в коммуне Жет на северо-западе столицы находится большой экран для просмотра матчей. После финала игры болельщики стали переворачивать столы в местных кафе. После этого произошла массовая драка. Когда на место прибыла группа полицейских, фанаты стали закидывать их камнями.
Как передаёт телеканал RTBF, в результате беспорядков сотрудница полиции получила ранение. Несколько человек задержаны.
Порядок был восстановлен в течение часа.
Напомним, что встреча сборных Франции и Бельгии состоялась во вторник в Санкт-Петербурге. Второй финалист определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдёт 11 июля в Москве.
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