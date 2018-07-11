Франция обыграла Бельгию 1:0 и вышла в финал ЧМ-2018

Первая путёвка в финал Чемпионата Мира-2018 разыграна сегодня, 10 июля, между сборными Франции и Бельгии. Противостояние этих команд крайне захватывающее зрелище, оба коллектива исповедуют атакующий стиль футбола.

Встреча состоялась в Санкт- Петербурге на стадионе «Крестовский». За порядком на поле следили многонациональная бригада арбитров, которую возглавил уругваец Андрес Кунья.

У Дидье Дешама нет никаких кадровых проблем, в связи с чем, состав на полуфинальный матч остался прежним, с которым играли с уругвайцами, единственным изменением стало возвращение после дисквалификации Блеза Матюиди, которого в прошлом поединке заменял Корентен Толиссо.

У Бельгии есть одна весомая потеря – Тома Менье, кто не мог сыграть из-за перебора жёлтых карточек.

По большому счету все оставшиеся команды имеют практически одинаковые шансы на выход в финал, здесь уже нет фаворитов, а есть удача, эмоции и психологическая готовность к рывку на новую ступень совершенства, которому нет предела.

Игра началась атаками французов, но плотная защита бельгийцев останавливала все попытки прорыва к своим воротам. Очень остро контратаковал Азар, несколько раз проходили его острые передачи в штрафную французов, но не было замыкающего удара.

Игра к 15 минуте равная, обе команды ищут возможности выйти на ударные позиции. Де Брюйне выдает прекрасные продольные передачи, однако вингеры не смогли ими воспользоваться

Команды поменялись схемами игры, французы сместились к своим воротам , пытаясь выманить бельгийцев, Гризманн и Мбаппе несколько раз уходили в отрыв от защитников бельгийцев, но не смогли реализовать свое преимущество.

С 21 минуты пошла открытая игра и пошл удары по воротам. Азар, Матюиди издали пробивали по воротам но голкиперы обеих команд были на высоте, показывая высокое вратарское мастерство. Атаки поочередно идут то на одни, то на другие ворота.

В первом тайме в целом ровная игра, с переменным успехом, один стиль, похожая тактика, все это осложняло задачу нападения.

Во втором тайме команды вышли в тех же составах и сценарий игры не изменился. Главное событие этого матча произошло на 51 минуте. После подачи углового в штрафной бельгийцев в суматохе мяч попадает к Умтити? и он хладнокровно направляет мяч в ворота. Так французы повели в счете 1:0.

Бельгийцы пытаются отыграться, бросились большими силами на ворота сборной Франции, но начали пропускать опасные выпады французов. Бельгийцы начинают менять игроков, вместо Дембеле выходит Мертенс. Как раз с его подачи был создан опасный, голевой момент, но завершение не получилось, мяч проходит в притирку со штангой ворот. Владение мячом к 67 минуте 41% на 59 % в пользу бельгийцев, они очень хорошо насыщают свободные зоны в защите «трехцветных», но не хватает завершающего , результативного удара по воротам.

В компенсированное время, когда казалось, что бельгийцы смогут сравнять счет, стали проходить опасные контратаки французов, Гризманн мог увеличить счет, но игра завершилась победой Франции со счетом 1:0.

Сборная Франции выходит в финал ЧМ 2018.