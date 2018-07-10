Врач сборной России рассказал, что вдыхали футболисты перед матчем с Хорватией

Врачу сборной России по футболу Эдуарду Безуглову после подозрения немецкого издания Bild пришлось объяснить, что перед началом второго тайма четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Хорватии российские футболисты вдыхали нашатырный спирт.

Издание Bild написало со ссылкой на немецкого специалиста по допингу Фритца Зергеля, что футболисты российской сборной в перерыве матча вдыхали аммиак, который является составной частью нашатырного спирта. Зергель убежден, что аммиак обладает кратковременным стимулирующим эффектом.

Безуглов пояснил в интервью изданию "Чемпионат.com", что нашатырный спирт используется в мировом спорте много лет самыми разными странами. "Какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг", - отметил российский врач.