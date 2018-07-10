В Кремле рассказали, чего ожидают от сборной Англии в полуфинале ЧМ

В Кремле во вторник, 10 июля, рассказали, чего ожидают от сборной Англии в полуфинале чемпионата мира 2018 года. Информацию сегодня предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков сообщил, что Кремль ожидает от британских спортсменов красивого футбола. "Они умеют это делать", – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, передает РИА "Новости".

Отметим, что сборная Великобритании не выходила в полуфинал ЧМ уже 28 лет. В грядущую среду команда сыграет в полуфинале с хорватскими футболистами, которые ранее вырвали победу у россиян.

Первый матч полуфинала состоится сегодня в Санкт-Петербурге: на поле встретятся футболисты из Бельгии и Франции.