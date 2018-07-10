В Госдуме высказались о видеозаписи с хорватским футболистом Видой

В Госдуме РФ утром во вторник, 10 июля, прокомментировали видеозапись с хорватским футболистом Домагоем Видой. Защитник сборной Хорватии по футболу в ролике скандирует фразу "Слава Украине".

В Сети появилось второе видео с восхваляющим Украину хорватом Видой

Зампредседателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов в беседе с RT подчеркнул, что решение о выкрикивании таких лозунгов было принято спортсменом индивидуально. Политик полагает, что власти Хорватии вряд ли поддерживают данное действие, поскольку оно является неприемлемым. Не исключено, что поведение спортсмена будет иметь административные последствия.

Кривоносов также добавил, что подобный подход внушается людям на Украине.