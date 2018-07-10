В Кремле сообщили, что Путин планирует посетить финал ЧМ-2018
10 июля 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле во вторник сообщили, что российский лидер Владимир Путин планирует посетить финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не присутствовал на матчах российской сборной, однако внимательно наблюдал за играми в прямом эфире и болел за спортсменов. Кроме того, глава РФ постоянно связывался с главным тренером команды Станиславом Черчесовым, передает kp.ru.
Напомним, российская сборная выбыла из турнира 7 июля по результатам матча с Хорватией. Встреча завершилась серией пенальти со счетом 4:3.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес