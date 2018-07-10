В Кремле сообщили, что Путин планирует посетить финал ЧМ-2018

В Кремле во вторник сообщили, что российский лидер Владимир Путин планирует посетить финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не присутствовал на матчах российской сборной, однако внимательно наблюдал за играми в прямом эфире и болел за спортсменов. Кроме того, глава РФ постоянно связывался с главным тренером команды Станиславом Черчесовым, передает kp.ru.

Напомним, российская сборная выбыла из турнира 7 июля по результатам матча с Хорватией. Встреча завершилась серией пенальти со счетом 4:3.