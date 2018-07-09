Памела Андерсон прилетит в Россию на матч Франция — Бельгия

Американская актриса Памела Андерсон, которая является подругой защитника сборной Франции Адиля Рами, прилетит в Санкт-Петербург на матч полуфинала чемпионата мира, проходящего в России.

Федерацией футбола Франции специально заказан самолет для родственников футболистов, чтобы они смогли посмотреть на матч Бельгия-Франция. Памела Андерсон включена в список приглашенных.

Мама и сестра Рами уже прибыли в Россию, сообщают СМИ.