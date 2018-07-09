Памела Андерсон прилетит в Россию на матч Франция — Бельгия
9 июля 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
Американская актриса Памела Андерсон, которая является подругой защитника сборной Франции Адиля Рами, прилетит в Санкт-Петербург на матч полуфинала чемпионата мира, проходящего в России.
Федерацией футбола Франции специально заказан самолет для родственников футболистов, чтобы они смогли посмотреть на матч Бельгия-Франция. Памела Андерсон включена в список приглашенных.
Мама и сестра Рами уже прибыли в Россию, сообщают СМИ.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес