Врач сборной России по поводу обвинения в употреблении допинга: "чушь собачья"
9 июля 2018, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал опубликованную немецким изданием Bild статью, в которой журналисты обвиняют футболистов российской сборной во вдыхании аммиака во время матчей чемпионата мира.
Как отметил врач, футболисты вдыхали обычный нашатырный спирт. Тысячи спортсменов пользуются этим средством, чтобы взбодриться, многие люди нюхают нашатырь, чтобы привести себя в тонус. «Чушь собачья. Тут даже нечего комментировать», — цитирует Безуглова Sport24.
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