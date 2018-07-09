Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал опубликованную немецким изданием Bild статью, в которой журналисты обвиняют футболистов российской сборной во вдыхании аммиака во время матчей чемпионата мира. Немецкая пресса обвиняет российских футболистов в применении аммиака

Как отметил врач, футболисты вдыхали обычный нашатырный спирт. Тысячи спортсменов пользуются этим средством, чтобы взбодриться, многие люди нюхают нашатырь, чтобы привести себя в тонус. «Чушь собачья. Тут даже нечего комментировать», — цитирует Безуглова Sport24.