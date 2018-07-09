Чемпионка WBC Инна Сагайдаковская: «Дури во мне больше, чем у Брекхус»

21 июля в «Олимпийском» состоится встреча непобежденных. Россиянка Инна Сагайдаковская проведет бой с норвежкой Сесилией Брекхус за звание абсолютной чемпионки мира по боксу. На счету нашей «Ледяной Королевы» на профессиональном ринге 7 побед, у Брекхус – 33. Для кого-то триумфальная статистика будет прервана, но пока каждая готовится вырывать победу.

Инна Сагайдаковская рассказала нам о том, как ей живется в маленьком Усть-Илимске, где она родилась и выросла; о своем пути в профессиональный бокс, а также поделилась мнением о сопернице.

– Инна, как ваши родители оказались в Сибири?

– Туда ехали либо нефть добывать, либо какие-то другие полезные ископаемые. Наш город тогда строился, сестра отца туда переехала и всё рассказывала им, как там хорошо. Вот отец маму и увез. Ночевали летом прямо возле горы, собирали ягоды, продавали. Потом папа ушел «в геологию», и нам дали жилье. Он всю жизнь отдал своей работе: памятники шлифовал, резал.

– Нравится вам жить в маленьком городе?

– Город у нас тихий и спокойный. Молодежи, конечно, мало. Местные вузы позакрывали, и многие уезжают учиться в Новосибирск, Красноярск, Москву и остаются там жить. Да ещё рейсы Усть-Илимск – Москва исчезли, аэропорт наш обанкротили. Дороги сто лет не делались. В Братске, Усть-Илимске они в ужасном состоянии, и когда будут делать, неизвестно. Мы ведь как бы в стороне от всего. Никто не приезжает, ни правительство, ни губернатор. Может, ещё до Братска, до Иркутска доедет кто – и все. Сколько раз город хотели обустроить, ведь силы и возможности есть, но заканчивалось ничем. Сейчас потихоньку вроде бы город начинает оживать и развиваться. Благо, до Иркутска рейсы есть, надеемся, и до Москвы снова будут. Построили новый спортивный комплекс. Завод скоро откроют и железную дорогу продлевать собираются, чтобы город был не тупиковый, а проезжий.

– Комфортно ли в Москве себя чувствуете, когда приезжаете?

– Я к Москве уже привыкла, ведь в сборной России с 2008 года. Но мне всё-таки больше нравятся маленькие города, где природа, где до речки или моря рукой подать, а сам город за час обойти можно. У нас даже море есть, как ГЭС построили. Не хуже настоящего, разве что не такое солёное. Купаемся, на рыбалку ездим. В Москву хорошо приехать на месяц чисто потусоваться. Я по своему городу скучаю. А еще у меня родственники в Томской области живут: дядя зовет стерлядочку ловить. Может, в августе съезжу с мамой в её родное село Парабель. Она соскучилась по родным местам.

– А вы на кого больше похожи, на маму или на папу?

– Ростом, силой и светлыми волосами я пошла в отца. У меня папа здоровый был физически. Дури было ого-го у него, мне, наверное, и передалось. Его ругали, у него зрение упало, эти памятники тоннами таскал, был больше 1 метра 80. Я метр 75 и получаюсь самой высокой, старшая сестра – копия мамы, они брюнетки, мама совсем малюсенькая, сестра метр 70, а я вымахала. Помню, еще в 8 классе меня обижали, я дралась, за сестру заступалась, хотя я младше ее была. А характером пошла в маму. Упертая такая – точно в нее. Если мама что решила, идет до конца, пока не достигнет цели.

Папы не стало уже как семь месяцев. В день моего боя у него случился инсульт. Успела к нему приехать попрощаться… Мы с ним уже года два к тому времени не общались – так сложилось. Но я все равно любила и люблю его. Он себя совсем запустил после развода с мамой. Ее бил, нас бил, сестра даже два раза в больнице лежала. Такой характер был у него, жесткий, строгий, несдержанный... Он за нас очень сильно переживал и контролировал каждый шаг. Даже на дискотеки и елки меня не отпускал. Я лыжами занималась, побеждать начала, хоть и пришла поздно: меня хотели в олимпийскую школу взять в Омск, так он не отпустил, говорил, что я сопьюсь-скурюсь.

– А боксом когда начали заниматься?

– Боксом – случайно. Я уже училась на третьем курсе в педагогическом, на физкультурном. У нас в городке бокс только начал развиваться. Узнала, что одна девчонка ходит, и со своим однокурсником поспорила на шампанское, что месяц смогу походить туда, и пошла записываться. Меня тренер, Борис Николаевич, брать не хотел – взял его воспитанник Роджепов: он меня знал по институту, в футбол с пацанами играла. Раз пришла, два пришла, и вот – уже полгода занимаюсь. Я любила подраться, с детства боевая была. Нос разбивали, синяки ставили. Мама видит – плачет, понять ничего не может. Бросай все, доченька. Один день пришлось дома просидеть, а потом очки надела, чтоб синяков не видно было, и на тренировку. Месяцев через восемь – спарринг, сбор на Россию. Телевидение приезжает. А я соперницу хлоп, еще раз хлоп, и она бросает. Я ее в первом раунде в нокдаун отправила, бой длился секунд 15-20 всего. Потом еду на Россию, становлюсь третья, затем вторая, первая и в сборную! В кандидаты в мастера спорта выхожу, потом в мастера.

– Почему все-таки бокс? Что так привлекло?

– Волейбол – это игровой вид спорта, командный. В боксе ты единоличник, ты сам знаешь, насколько ты способен, а в командном кто-то может подвести. Вообще я всю жизнь хотела уйти по контракту в армию, даже документы туда подала, но тут с боксом пошло, работу предложили, и мечту свою убрала. Сейчас работаю в охране леса, в группе реагирования: сутки работаешь, трое отдыхаешь. Женщин никогда не брали до этого.

– Дома-то знают, что есть на спортивном небосводе такая звезда?

– Меня еще до бокса знали – город маленький, а я по всем видам спорта выступала. «Универсальным солдатом» называли: в любых соревнованиях участвую, везде выигрываю. А когда ещё и боксом начала заниматься… Бывает, приезжаю в свой город, на машине догонят: «Девушка, можно с вами сфотографироваться?». А власти... Когда я взяла серебряный пояс, мэрия выписала мне премию 2 тысячи рублей и грамоту вручила, немного смешно было. А когда стала чемпионкой мира, так вообще тишина.

– Поговорим про предстоящий бой. Как оцениваете вашу соперницу?

– Я давно за ней наблюдаю. Когда я только начала боксом заниматься, первые-вторые поединки провела, про Брекхус уже стали говорить. Я давно хотела с ней встретиться, смотрела ее бои, но, если честно, не вижу в ней ничего сверхъестественного. Считаю, что мы на одном уровне. У меня есть свои преимущества: руки подлиннее, я ростом повыше и поздоровее ее. Боксирую в категории 69-70 кг, а она – 60 кг. Брекхус очень техничная, но не нокаутёр: из 33 боев у нее только 9 нокаутов. А у меня рука тяжелая. И дури во мне больше, чем у Брекхус.