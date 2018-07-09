FIFA признала сборную Россию лучшей командой в защите по итогам 60 матчей
9 июля 2018, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]
FIFA признала сборную Россию лучшей командой в защите по итогам 60 матчей из 64 с показателем 259 выносов, отборов и сейвов. Статистика опубликована на сайте чемпионата мира по футболу-2018. Российская команда признана лучшей в защите.
Полузащитник сборной России Денис Черышев назван одним из лучших бомбардиров. Он забил четыре гола. Его опережают англичанин Харри Кейн (6 мячей) и бельгиец Ромелу Лукаку (5).
Лучший по пробегу - полузащитник сборной России Роман Зобнин. На его счету 62 километра В матче России с Испанией у нашей команды было 1235 успешных передач.
На ЧМ-2018 сборная России впервые в своей истории стала участницей четвертьфинала. Но проиграла сборной Хорватии в мачте за выход в полуфинал по пенальти. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. У россиян забили Денис Черышев и головой Марио Фернандес.
Читайте на сайте "Аргументы недели", почему в "лихие" 90-е Дмитрия Черышева называли "электричкой".
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