Украинский футболист поддержал Фёдора Смолова
9 июля 2018, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
В адрес Смолова всё чаще летит критика за неудачное выступление на чемпионате мира. Украинский футболист, нападающий турецкого клуба «Акхисар Беледиеспор» и национальной сборной Украины, Евгений Селезнёв выразил слова поддержки своему другу.
«Сейчас много критики в адрес моего друга Фёдора Смолова. Он хотел лучшего, но это футбол, и ошибки свойственны людям. Бывают подъёмы и спады. Кто не падает — тот не поднимается. У тебя ещё всё впереди», - пишет на своей страничке в Instagram Селезнёв.
Напомним, что скандальная телеведущая Ксения Собчак также поддержала российского футболиста. Поддержала Смолова и Полина Гагарина.
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