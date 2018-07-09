Украинский футболист поддержал Фёдора Смолова

В адрес Смолова всё чаще летит критика за неудачное выступление на чемпионате мира. Украинский футболист, нападающий турецкого клуба «Акхисар Беледиеспор» и национальной сборной Украины, Евгений Селезнёв выразил слова поддержки своему другу. Собчак поддержала Смолова: "Я ненавижу когда начинается травля"

«Сейчас много критики в адрес моего друга Фёдора Смолова. Он хотел лучшего, но это футбол, и ошибки свойственны людям. Бывают подъёмы и спады. Кто не падает — тот не поднимается. У тебя ещё всё впереди», - пишет на своей страничке в Instagram Селезнёв.

Напомним, что скандальная телеведущая Ксения Собчак также поддержала российского футболиста. Поддержала Смолова и Полина Гагарина.