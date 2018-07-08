Английские фанаты бурно отпраздновали победу над Швецией в ИКЕА

Десятки английских фанатов заявились в магазин шведской мебели ИКЕА и бурно отпраздновали там победу своей сборной над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира. Дело было в Лондоне.

На видео, опубликованном на Youtube-канале The laughing factory, болельщики поют популярную фанатскую песню «It's coming home», прыгая на кроватях и диванах. «Английские фанаты устроили безумие в ИКЕА», - говорится в подписи к записи. Сотрудники магазина мешать им не стали.

В полуфинале англичанам предстоит игра с командой Хорватии, которая выиграла у сборной России в серии послематчевых пенальти.