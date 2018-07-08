Видео, как сборная России встретилась с болельщиками в Москве

Встреча сборной России по футболу с болельщиками состоялась сегодня в фан-зоне на Воробьевых горах. Как заявили в пресс-службе фестиваля, на встречу с игроками пришли 24 тысячи человек.

Накануне наша сборная в четвертьфинальном матче в серии пенальти проиграла сборной Хорватии - 3:4. Этот результат российских футболистов стал лучшим в истории на чемпионатах мира.