Видео, как сборная России встретилась с болельщиками в Москве
8 июля 2018, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
Встреча сборной России по футболу с болельщиками состоялась сегодня в фан-зоне на Воробьевых горах. Как заявили в пресс-службе фестиваля, на встречу с игроками пришли 24 тысячи человек.
Накануне наша сборная в четвертьфинальном матче в серии пенальти проиграла сборной Хорватии - 3:4. Этот результат российских футболистов стал лучшим в истории на чемпионатах мира.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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