Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов и защитник Марио Фернандо не согли забить пенальти в матче с Хорватией на четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Федор Смолов заявил, что не снимает с себя ответственности за пенальти. Марио Фернандес попросил прощения у болельщиков за промах пенальти. «Одиночество Смолова», эта фотография стали хитом в соцсетях

"К сожалению, это произошло со мной. Я не снимаю с себя ответственности за пенальти. В моей голове была картина, как это должно произойти", — цитирует Смолова ТАСС. В сети обсуждают фото Федора, одиноко сидящего на поле.

"Я бы хотел попросить прощения за нереализованный пенальти. Нужно оставаться мужчиной и брать на себя ответственность", — цитирует Фернандеса издание "Чемпионат". Защитник призвал поддержать Федора Смолова, который также не смог переиграть Даниеля Субашича.

Напомним, во время основного времени Фернандо забил головой в ворта Хорватии. А с пенальти ему не повезло.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение, что если бы не Марио Фернандес, российская сборная и до пенальти не дошла бы. "Сегодня все игроки сделали всё возможное для победы", - подчеркнул Моствовой.

Болельщикам команда подарила настоящий праздник.