СМИ: Почему Путин посетил только один матч ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин посетил только один матч чемпионата мира по футболу. Глава государства лично присутствовал на встрече российской сборной с командой Саудовской Аравии. Сборная России победила со счетом 5:0. Путин назвал российских футболистов героями

Чемпионат мира проходит в России в 11 городах на 12 стадионах. Отзывы об организации мирового праздника футбола в России появляются только положительные. Стадионы заполняются полностью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин более за нашу сборную. Российского лидера не было на матчах с Испании и с Хорватией. По словам официального представителя Кремля, Путин болел за команду и дважды звонил главному тренеру Станиславу Черчесову.

Премьер-министр Дмитрий Медведев наблюдал с VIP-трибуны вместе с королем Филиппом VI за игрой с Испанией и вчера в Сочи за игрой с Хорватией с президентом этой страны.

Издание The Bell пишет, что Владимир Путин любит хоккей, а к футболу он достаточно равнодушен.