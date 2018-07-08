СМИ: Почему Путин посетил только один матч ЧМ-2018
8 июля 2018, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин посетил только один матч чемпионата мира по футболу. Глава государства лично присутствовал на встрече российской сборной с командой Саудовской Аравии. Сборная России победила со счетом 5:0.
Чемпионат мира проходит в России в 11 городах на 12 стадионах. Отзывы об организации мирового праздника футбола в России появляются только положительные. Стадионы заполняются полностью.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин более за нашу сборную. Российского лидера не было на матчах с Испании и с Хорватией. По словам официального представителя Кремля, Путин болел за команду и дважды звонил главному тренеру Станиславу Черчесову.
Премьер-министр Дмитрий Медведев наблюдал с VIP-трибуны вместе с королем Филиппом VI за игрой с Испанией и вчера в Сочи за игрой с Хорватией с президентом этой страны.
Издание The Bell пишет, что Владимир Путин любит хоккей, а к футболу он достаточно равнодушен.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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