«Одиночество Смолова», эта фотография стали хитом в соцсетях

Человек в центральном круге - это Федор Смолов. Матч давно закончился, трибуны пустеют, команды уже ушли в раздевалки, а он продолжает сидеть один.









Эта фотография, которую в социальных сетях уже окрестили «Одиночеством Смолова», стала настоящим хитом. Чемпионат мира - 2018 стал далеко не лучшими играми для российского бомбардира. А поклонники буквально «распяли» спортсмена, столько нелестных эпитетов он, скорее всего, не слышал за всю свою карьеру.

Во время встречи с хорватами Смолов вышел на поле в середине второго тайма, ему же и досталось открывать серию пенальти. Хорватский голкипер просчитал траекторию неловкого удара Смолова и гола не случилось. А всего несколько минут спустя наша сборная вылетела с турнира.

Переживали, конечно, все. Но боль Смолова была самой выразительной.

«Да мы проиграли. Обидно. Но глядя на эти фото, хочется сказать СПАСИБО!!! Да, это были «не твои» игры. Такое случается. Возможно не все показывают переживания и разочарования. Но вот пример того, что человек играет не ради денег, статуса или еще чего. Он не играет, а живет им. Где претензии к Акинфееву, которому еще вчера памятники ставили и святым называли! Или Фернандо что тоже не забил! Или Игнашевичу что себе забил так глупо, что рекорд мировой поставил! Где? Молчат! Зато на Смолова напали. Он один из лучших наших футболистов!» - написали пользователи в Сети.