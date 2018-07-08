Сборная России назначила встречу болельщикам

Сборная России по футболу сегодня проведет встречу с болельщиками. Спортсмены назначили встречу в фан-зоне на Воробьевых горах. Ранним утром команда вернулась из Сочи в Москву. Футболистов сразу из аэропорта повезли на базу. На базе в Новогорске они отдохнут и направятся на встречу с поклонниками футбола.

"Команда — в аэропорту. Едем на базу, в 16:00 — встреча с болельщиками!", — сообщает в Твиттер сборной России.

Сборная России в субботу, 7 июля, уступила национальной команде Хорватии в серии послематчевых пенальти (3:4, основное и дополнительное время — 2:2). Как отмечают эксперты, сборная России провела лучшую игру за десятки лет.