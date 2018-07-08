Сборная России назначила встречу болельщикам
8 июля 2018, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная России по футболу сегодня проведет встречу с болельщиками. Спортсмены назначили встречу в фан-зоне на Воробьевых горах. Ранним утром команда вернулась из Сочи в Москву. Футболистов сразу из аэропорта повезли на базу. На базе в Новогорске они отдохнут и направятся на встречу с поклонниками футбола.
"Команда — в аэропорту. Едем на базу, в 16:00 — встреча с болельщиками!", — сообщает в Твиттер сборной России.
Сборная России в субботу, 7 июля, уступила национальной команде Хорватии в серии послематчевых пенальти (3:4, основное и дополнительное время — 2:2). Как отмечают эксперты, сборная России провела лучшую игру за десятки лет.
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