Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина результат матча сборной России и Хорватии. Большинство российских болельщиков считают, что это был самый красивый матч российской сборной. "Наши не выиграли, по победили", - обсуждают в соцсетях. Россия проиграла Хорватии по пенальти

Владимир Путин наблюдал за матчем четвертьфинала ЧМ‐2018. Пресс‐секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин назвал российских футболистов героями, проигравшими в честной красивейшей игре. Президент России следил за матчем, болел за россиян. «Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!», — процитировал Песков российского лидера. Присутствовавший на матче премьер Дмитрий Медведев тоже выразил восхищение игрой российской сборной. «Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате в России», — написал глава правительства у себя в Instagram.