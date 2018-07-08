Россия проиграла Хорватии по пенальти

Сборная России не стала менять состав команды на матч с хорватами, который состоялся сегодня субботу, 7 июля 2018 года, в рамках ¼ финала мирового первенства на стадионе «Фишт» в Сочи. Обслуживала встречу бригада бразильского арбитра Сандро Риччи.

Очередное испытание для футболистов сборной России, хорваты очень сильны на этом чемпионате, но достойный бой им можно дать, хотя они умеют подстраиваться под соперника.

Российские футболисты начали матч с прессинга по всему полю. Каждая из команд пыталась найти слабые места в защите или поймать игроков на ошибке . Головин, Черышев и Дзюба очень хорошо показали себя в атаке и отборе мяча у соперника, много маневрировали, заставляя нервничать футболистов Хорватии.

Темп игры возрос, но и ошибки в передачах мяча тоже. Очень опасны фланговые проходы хорватов, к 20 минуте владение мячом у хорватов 56% против наших 44% .

Однако на 31 минуте Черышев издали сильно и точно пробил в верхний угол ворот и счет становится 1:0 в пользу команды России. Забитый гол по красоте исполнения пополнит копилку лучших голов чемпионата.

Хорваты начали осаду российских ворот и Крамарич на 39 минуте после розыгрыша красивой, многоходовой комбинации сравнивает счет 1:1. Атмосфера на стадионе фантастическая и поддержка нашей сборной невероятная, таких эмоций мы уже давно не видели на наших стадионах.

На второй тайм команды вышли в тех же составах. Игра пошла на встречных курсах , наши Черышев, Зобнин и Самедов выигрывают единоборства у хорватов. Но инициатива постепенно перешла к «шашечным» и они в основном атакуют. Наши сильно прижались к воротам и не могли даже выйти из своей штрафной в контратаку. На 6о минуте Перешич сильно бьет , но попадает в стойку наших ворот. Хорваты прочно сели на ворота сборной России, давление было сильным и наши ребята поплыли. Черышева меняют на Смолова, но переломить ход встречи не получается. В добавленное время Смолов бил по воротам, но вратарь справился и на этом основное время матча завершилось при счете 1:1

По регламенту после небольшого перерыва команды вышли на дополнительные два тайма по 15 минут( мы эту процедуру уже проходили со сборной Испании) Сценарий игры не изменился, больше атаковали хорваты и на 101 минуте при подаче углового Вида забивает гол и счет становится 2:1 в пользу хорватов.

Наши ребята пытаются отыграться, подают три раза подряд угловые, но за первые 15минут счет не изменился. Второй 15-минутный тайм наша сборная больше атаковала, хорваты затягивали время. стало много остановок и игра разбилась на эпизоды. На 115 минуте Дзагоев пробивает штрафной и Фернандес играет головой на опережение, счет становится 2:2. Устали обе команды, из последних сил дотянули до серии послематчевых пенальти. К большому сожалению хорваты оказались более удачливыми , серия закончилась 4:3 в их пользу. Они продолжат игру в полуфинале со сборной Англии, которая обыграла шведов.

Сборная России сделала больше чем могла, но меньше чем хотела, она заслуживает самых высоких похвал , сделала прорыв и вывела российский футбол на новый уровень.