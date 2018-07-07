Забил головой Марио Фернандес
7 июля 2018, 23:38 [ «Аргументы Недели» ]
Забил головой Марио Фернандес. Во втором дополнительном тайме счем счет сравнялся и стал 2:2.
Первым гол в матче России и Хорватии забил Денис Черышев. Потом хортваты сравняли счет и вышли вперед.
Марио Фернандесу удалось забить головой. Теперь пенальти.
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