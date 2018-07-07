Забил головой Марио Фернандес. Во втором дополнительном тайме счем счет сравнялся и стал 2:2.

Первым гол в матче России и Хорватии забил Денис Черышев. Потом хортваты сравняли счет и вышли вперед.

Марио Фернандесу удалось забить головой. Теперь пенальти.