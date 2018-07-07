В дополнительное время Домагой Вида вывел команду Хорватии вперед
7 июля 2018, 23:27 [ «Аргументы Недели» ]
В дополнительное время Домагой Вида вывел команду Хорватии вперед. Основное время закончилось со счетом 1:1. Судья назначил дополнительное время. Станислав Черчесов провел замену. Вместо Дениса Черышева вышел нападающий Федор Смолов.
Вида забил и от радости снял майку. И судья дал ему желтую карточку. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович приехала в Сочи на матч национальной команды с Россией. Когда забил Вида, от радости Колинда Грабар-Китарович прыгала на трибуне. После первого дополнительного тайма лидируют хорваты. Счет 2:1.
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