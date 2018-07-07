Криштиану Роналду получит 10 миллионов долларов за съемки в семейном реалити-шоу

33-летний Криштиану Роналду готовится подписать контракт на съемки реалити-шоу о личной жизни футболиста и его близких. Производством шоу займется компания Religion of Sports. Планируется снять 13 эпизодов.

За съемки в семейном реалити-шоу Роналду получит $10 млн, пишут СМИ. Волноваться Криштиану особенно нечего, как он отметил, ему нечего скрывать от широкой публики. Так что фанаты могут рассчитывать на откровенность при съемках своего любимца.