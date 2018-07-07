Денис Черышев открыл счет в матче с Хорватией

Денис Черышев забил первый гол в матче с Хорватией. На 32-минуте сборная России открыла счет.Черышев сегодня играет как третий нападающий. Болельщики активно болеют на стадионе "Фишт" в Сочи: "Россия!", "Россия".

Среди болельщиков - Дмитрий Медведев и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Комментаторы назвали гол, забитый Денисом Черышевы, суперголом.

Россия и Хорватия борются за выход в полуфинал. Ранее сегодня в Самаре играли Англия и Швеция. Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018. Пикфорд признан лучшим игроком этого матча.