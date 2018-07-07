Стартовый состав сборной России на матч с Хорватией
7 июля 2018, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]
Старотовый состав сборной России на матче ¼ финала ЧМ-2018 с Хорватией. Ворота защитик Игорь Акинфеев. Тренерский штаб объявил, что на поле выйдут Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Денис Черышев, Александр Самедов, Артем Дзюба.
Акинфеев - капитан команды. Травмированный Юрий Жирков сегодня на играет. Аслан Дзагоев восстановился и готов к игре.
Эксперты говорят, сегодня расстановка более смелая. Россияне играют в красных футболках.
Матч Россия — Хорватия начался в Сочи на стадионе «Фишт». Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Финальный поединок состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».
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