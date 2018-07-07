Ирина Шейк и Наталья Водянова разделись ради победы сборной  России

Топ-модели Ирина Шейк, Наталья Водянова и Наташа Поли выложили совместное обнаженное фото в поддержку российской сборной в преддверии матча с Хорватией. На супермоделях остались лишь шарфы болельщиков. На что готов пойти Маликов в случае победы России в ЧМ-2018

«Россия, вперёд!» - написала Шейк, а Водянова поставила шуточный хэштег «Брови надежды» и подпись «угадайте, какое желание загадали». «Самые лучшие в Мире!», «Лучшее фото к ЧМ ever!», «Отличная фотография», - пишут в комментариях.

Подписчики спросили Водянову, переведёт ли она миллион в поддержку развития футбола в РФ, как и обещала перед битвой за выход в четвертьфинала. «Конечно, что за вопрос» - был ответ Натальи.

Поклонники теперь надеются, что шарфики в случае победы сборной России модели снимут.