Ирина Шейк и Наталья Водянова разделись ради победы сборной России
7 июля 2018, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]
Топ-модели Ирина Шейк, Наталья Водянова и Наташа Поли выложили совместное обнаженное фото в поддержку российской сборной в преддверии матча с Хорватией. На супермоделях остались лишь шарфы болельщиков.
«Россия, вперёд!» - написала Шейк, а Водянова поставила шуточный хэштег «Брови надежды» и подпись «угадайте, какое желание загадали». «Самые лучшие в Мире!», «Лучшее фото к ЧМ ever!», «Отличная фотография», - пишут в комментариях.
Подписчики спросили Водянову, переведёт ли она миллион в поддержку развития футбола в РФ, как и обещала перед битвой за выход в четвертьфинала. «Конечно, что за вопрос» - был ответ Натальи.
Поклонники теперь надеются, что шарфики в случае победы сборной России модели снимут.
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