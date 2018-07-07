«Фанаты в кокошниках» приехали в Сочи на матч Россия-Хорватия

Трое недавно ставших знаменитыми болельщиков в кокошниках в субботу, 7 июля, прибыли в Сочи, чтобы поддержать сборную России в четвертьфинальном матче с Хорватией. Они заселились в грандотель «Жемчужина».

Руководство отеля пригласило их остановиться там на время пребывания в Сочи. Проходу им уже не дают, встречают аплодисментами и просят сфотографироваться. «Сочинские сосиски мы еще не пробовали, надеемся, сегодня попробуем», – сказал Дмитрий Гнатюк, отметив, что в Сочи они первый раз и им очень нравится город.

Юрий Гнатюк сообщил, что полдник у них будет «легкий-легкий», а то сил не останется болеть.

Инна Каленская, её супруг Дмитрий Гнатюк и их племянник Юрий Гнатюк не оставили равнодушными никого, кто видел их фото в русских кокошниках на матче чемпионата мира по футболу Россия-Испания. Их пригласили на четвертьфинальный матч в качестве талисманов сборной России, без них «этот матч не состоится».