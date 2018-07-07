На что готов пойти Маликов в случае победы России в ЧМ-2018

Популярный певец и композитор Дмитрий Маликов дал обещание состричь волосы в случае победы сборной России на ЧМ-2018. Он заявил об этом в рамках прямого эфира «Матч ТВ» и социальной сети «ВКонтакте».

Маликова спросили, готов ли тот сочинить песню о главном тренере российской сборной Станиславе Черчесове, если Россия победит на чемпионате мира по футболу. Дмитрий заявил, что готов в случае победы на многое. Когда у певца шутя поинтересовались, сможет ли он поменять свою прическу и состричь волосы, он кивнул, выразив готовность и на это.