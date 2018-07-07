Гостей на свадьбе было мало. Невеста запретила смотреть футбол

Свадьбу в Англии пришлось проводить без части гостей, которые отказались прийти на празднование из-за запрета невесты смотреть футбол. Речь идет о матче четвертьфинала между Англией и Швецией.

Невеста заявила, что на свадьбе не будут включать трансляцию футбола по телевизору, а также запретила пользоваться смартфонами, чтобы следить за счетом, сообщает The Mirror. Девушка назвала свадьбу «торжеством без футбола». В результате многие выбрали вместо торжества любимые пабы.

Матч четвертьфинала между английской и шведской сборной стартовал сегодня в 17:00.