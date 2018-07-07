Гостей на свадьбе было мало. Невеста запретила смотреть футбол
7 июля 2018, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Свадьбу в Англии пришлось проводить без части гостей, которые отказались прийти на празднование из-за запрета невесты смотреть футбол. Речь идет о матче четвертьфинала между Англией и Швецией.
Невеста заявила, что на свадьбе не будут включать трансляцию футбола по телевизору, а также запретила пользоваться смартфонами, чтобы следить за счетом, сообщает The Mirror. Девушка назвала свадьбу «торжеством без футбола». В результате многие выбрали вместо торжества любимые пабы.
Матч четвертьфинала между английской и шведской сборной стартовал сегодня в 17:00.
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