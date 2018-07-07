Подсохший Сочи готов к четвертьфиналу ЧМ-2018

Накануне матча сборной России с Хорватией в Сочи, принимающем ЧМ-2018, прошел сильный ливень. На несколько часов город превратился в Венецию. И если прилетающие гости могли в пробке обстоятельно знакомится с городом, то отъезжающим и улетающим приходилось с чемоданами протискиваться между автомобилями и лужами.

Впрочем, сочинская фан-зона, несмотря на ливень, ни на минуту не прекращала своей работы. Размещенная по правилам FIFA вдалеке от места проведения матча, в историческом центре города у Морпорта она, несмотря на все природные катаклизмы, продолжала принимать всех желающих. Для Сочи такое решение стало оптимальным вариантом, позволив футбольным фанатам даже в день затопления многочисленных районов города оставаться в атмосфере футбольного праздника.

Сегодня в городе усилены меры безопасности. Как поделился прогнозами начальник главного управления МЧС России по краю Александр Тарарыкин в день матча сборной России и Хорватией на фан-зоне по их оценкам ожидалось до 30 тысяч зрителей, - немногим меньше, чем на стадионе «Фишт», принимающем матч четвертьфинала.

Накануне в Сочи приехали сборные России и Хорватии, разместившиеся в отелях Radisson, на спортбазах "Адлер-1" и "Адлер-2", и тренирующиеся на стадионе "Юг Спорт", а также на центральном стадионе имени Славы Метревели. На "Фиште" во время каждого матча работают 20 инспекторов МЧС. Все объекты находятся под наблюдением. На текущий момент, как сообщил Тарарыкин, на чемпионате мира в Сочи никаких серьёзных происшествий не происходило.

Накануне глава города Сочи Анатолий Пахомов также уверил представителей прессы, что никаких угроз матчу нет, и природные катаклизмы типа вчерашнего наводнения в Сочи являются уже привычными здесь природными условиями.