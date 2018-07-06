Как французский вратарь чуть стрекозу не проглотил

Инцидент, вызвавший массу комментариев в соцсетях, случился во время матча сборных Франции и Уругвая. По ходу четвертьфинала ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде стрекоза залетела в рот вратарю французской команды Уго Льорису. Франция - Уругвай 2 : 0

"Самый опасный момент игры! Атакует сильнее уругвайцев", "Ничто не проскользнет мимо Льориса, будь то мяч или стрекоза" - шутят комментаторы. Правда, Уго "опасности" не заметил, невозмутимо выплюнул насекомое и продолжил играть.