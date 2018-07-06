Как французский вратарь чуть стрекозу не проглотил
6 июля 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Инцидент, вызвавший массу комментариев в соцсетях, случился во время матча сборных Франции и Уругвая. По ходу четвертьфинала ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде стрекоза залетела в рот вратарю французской команды Уго Льорису.
"Самый опасный момент игры! Атакует сильнее уругвайцев", "Ничто не проскользнет мимо Льориса, будь то мяч или стрекоза" - шутят комментаторы. Правда, Уго "опасности" не заметил, невозмутимо выплюнул насекомое и продолжил играть.
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