Поклонник Месси пытался повторить движения футболиста и умер

Начинающий футболист из Индии Сагар Дас умер после попытки повторить движение форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Как рассказал его брат, Сагар Дас был ярым фанатом Месси.

Дас потерял равновесие, когда попытался принять пас от партнера в стиле Месси. Получив удар мячом в грудь, мужчина потерял сознание. Друзья пытались привести Сагара в чувства, но не получилось, и они вызвали врачей. Сагар Дас умер в клинике Камархати.

Молодой человек был страстным поклонником Месси и следил за всеми матчами чемпионата мира по футболу в России.