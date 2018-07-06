Франция - Уругвай 2 : 0

6 июля состоялся первый матч 1/4 финала ЧМ-2018 Уругвай – Франция в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Аргентинский арбитр Нестор Питана отработал этот матч.

Нас ждало противостояние двух очень сильных команд, это и понятно поскольку только восемь команд продолжают борьбу на этом чемпионате мира, а на этой стадии уже нет явных фаворитов, малейшая ошибка может стать причиной поражения.

Игра началась с обоюдных атак, Мбаппе и Гризманн хорошо комбинируют, а вот уругвайцы Суарес и Стуани, который вышел вместо травмированного Кавани, с трудом находят общий язык. Игра проходила в быстром темпе и поэтому много ошибок в передачах.

Нападающим Франции нужно пространство для быстрых атак, так-как здесь такие мастера как Гризман и Мбппе. Поэтому уругвайцы пытаются навязать позиционную игру и жестко ведут единоборства. Атаки быстро меняются,они идут то на одни ворота, то на. другие. Активность команд меняется по ходу игры, Французы больше владеют мячом: 60% против 40%, но это не приносит им успеха. С 30 минуты команды начали прессинговать, идет череда очень жестких единоборств, но желтые карточки появились только на 33 минуте, первую из них получил француз Эрнандес.

В паре Суарес-Стуани нет той энергетики, которая была с Кавани. Такое впечатление, что очень мало футболистов Уругвая участвуют в атаке, и это упрощало задачу защитникам Франции. На 39 минуте Бентанкур получает за грубость желтую карточку. Стандартный штрафной исполняет Гризманн и на 40 минуте защитник Варан великолепно играет головой на опережение и счет открыт 1:0. Буквально через 2 минуты такая же ситуация сложилась у ворот Франции, Годин бил головой в упор в нижний угол ворот, но Лоурис показал себя лидером команды и высокое вратарское искусство спасает ворота Франции.

Второй тайм французы пытаются опять раскачать защиту уругвайцев, очень остро и непредсказуемо играют Гризманн и Мбаппе , меньше заметны Жиру и Погба, хорошо поддерживают нападение защитники Франции, они как-бы поддавливали нападение.

Уругвайцы делают замены в линию обороны, выходят Гомес и Родригес вместо Бентанкура и Стуани, но это мало что меняет в ситуации на поле.

На 62 минуте дальний удар делает Гризманн, причем такой силы, и так мяч был закручен, что перед вратарем Муслерой он вильнул в левую сторону , пробил руки голкипера и влетел в ворота 2:0.

На 67 минуте у уругвайцев начали сдавать нервы, возникают одна за другой конфликтные ситуации, которые укрощались желтыми карточками.

С 75 минуты французы заиграли спокойно, стали создавать интересные комбинации. У партнеров наоборот — атаки разваливались и всем стало понятно, что отсутствие Кавани оказалось слишком большой потерей, а замены в нападении не смогли компенсировать эту проблему. Матч так и завершился победой команды Франции. Стал известен первый полуфиналист ЧМ 2018.