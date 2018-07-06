Российский игрок за победный гол в матче с Хорватией получит квартиру
6 июля 2018, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат крымского парламента Евгений Кабанов дал обещание, что подарит квартиру в Севастополе игроку сборной РФ по футболу за «победный» гол в матче четвертьфинала чемпионата мира против сборной Хорватии.
Об этом Евгений Кабанов сообщил в своем Facebook. Матч Россия - Хорватия пройдёт в Сочи 7 июля. Начало игрызапланировано на 21:00.
Ранее стала известна форма, в которой российская сборная выйдет на поле в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года с командой Хорватии.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес