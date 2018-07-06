Российский игрок за победный гол в матче с Хорватией получит квартиру

Депутат крымского парламента Евгений Кабанов дал обещание, что подарит квартиру в Севастополе игроку сборной РФ по футболу за «победный» гол в матче четвертьфинала чемпионата мира против сборной Хорватии. Перед матчем сборной России ливень затопил Сочи

Об этом Евгений Кабанов сообщил в своем Facebook. Матч Россия - Хорватия пройдёт в Сочи 7 июля. Начало игрызапланировано на 21:00.

Ранее стала известна форма, в которой российская сборная выйдет на поле в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года с командой Хорватии.