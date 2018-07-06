Кубок Семигора по сказочному футболу разыграют в Челябинской области

Футбольный командный турнир, посвященный проходящему в России Чемпионату Мира, пройдет 8 июля в рамках Фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город» в ФСК «Горка». Как сообщили организаторы мероприятия, турнир будет носить имя хранителя Южного Урала – Царя Семигора.

«Турнир пройдет в течение одного дня и, кроме уже заявленных команд, в нем смогут принять все желающие, пришедшие на праздник. Команды, которые будут состоять из 5 игроков (4 полевых + вратарь), в коротких блиц-матчах по 10-12 минут определят сильнейший коллектив. Игра будет проходить необычным большим мячом, который уже получил негласное имя «Царь-мяч»», - отметили в оргкомитете Фестиваля.

IV Ежегодный Фестиваль семейных сказочных игр "Изумрудный город" пройдет 8 июля в ФСК «Горка» в честь праздника «Семьи, любви и верности». В рамках праздника состоится представление хранителя Южного Урала – Царя Семигора на «Сказочной карте России», сказочная шоу-программа по сказкам русских авторов и открытие сказочных арт-объектов.

На Фестивале откроется ярмарка hand-made от мастеров и мастериц Челябинска и области, будут работать ремесленные и творческие мастер-классы студий региона. Гостей праздника ждут выступления танцевальных и вокальных коллективов Челябинска и области, а каждый юный посетитель в сказочном костюме получит подарок от партнеров мероприятия: «Союз игрушка», «Уральский Богатырь», Ресторан «Персона» и многих других.

Фестиваль пройдет при поддержке: Министерства культуры Челябинской области, Администрации Копейского городского округа, Управления по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, Центра развития туризма Челябинской области.

Информационный спонсор фестиваля – медиахолдинг «Гранада Пресс»