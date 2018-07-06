Аделина Сотникова набьет тату в случае победы сборной России над Хорватией

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова пообещала набить татуировку в случае победы сборной России над командой Хорватии в матче четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

Команды России и Хорватии играют в субботу, 7 июля. Матч состоится в Сочи на стадионе "Фишт". Аделина Сотникова стала победительницей Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи.

Не только поклонники футбола болеют за российскую сборную на мундиале. Болеют спортсмены, актеры, политики, законодатели. "Если наши выиграют в субботу, то я… Не знаю даже, перекрашусь полностью в блондинку или набью татушку (на пальчике), да простит меня папа. Какие ваши варианты? Подсказывайте", — написала фигуристка в своем Instagram.

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14)5 Июл 2018 в 6:41 PDT

Известный рэп-исполнитель T-Killah уже набил себе татуировку и не на пальце, даже не на теле, а на лице после победы сборной России над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, - сообщает Газета.ру.