Песков рассказал, будет ли Путин присутствовать на матче России и Хорватии

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что график российского президента не позволяет ему быть на матче сборной России против Хорватии. Матч состоится в Сочи на стадионе "Фишт".

По словам официального представителя Кремля, поездка в Сочи на футбольный матч в графике Владимира Путина не появилась, - сообщает ТАСС. "Пока новых вводных нет", -прокомментировал Песков. Сам Дмитрий Песков будет болеть россиян в Москве.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матч между сборной России и Хорватией состоится уже на этой неделе, 7 июля.

Российская сборная вышла в четвертьфинала мундиаля, обыграв сборную Испании. Владимира Путина на стадионе "Лужники" не было. В VIP-ложе за игрой наблюдали премьер-министр Дмитрий Песков, король Испании Филипп VI, президент ФИФА.

Владимир Путин следил за игрой россиян весь матч. Дважды звонил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.