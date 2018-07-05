Синоптики дали прогноз погоды в Сочи в день матча Россия — Хорватия
5 июля 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
Матч Россия — Хорватия чемпионата мира по футболу пройдет 7 июня, в субботу, на стадионе «Фишт», в Сочи. По предварительному прогнозу синоптиков, в этот день в Сочи может прогреметь гроза. Матч четвертьфинала ЧМ-2018 начнется в 21:00 по московскому времени.
Специалисты по погоде предположили, что к вечеру погода в Сочи наладится и будет комфортной. Обещают плюс 20 - 22 градуса.
Если днем воздух прогреется до плюс 27, при грозе порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, то к вечеру должно все успокоиться.
Россия ранее обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинала мундиаля. Болельщики обсуждают хорошую игру вратаря российской сборной Игоря Акинфеева.
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