Синоптики дали прогноз погоды в Сочи в день матча Россия — Хорватия

Матч Россия — Хорватия чемпионата мира по футболу пройдет 7 июня, в субботу, на стадионе «Фишт», в Сочи. По предварительному прогнозу синоптиков, в этот день в Сочи может прогреметь гроза. Матч четвертьфинала ЧМ-2018 начнется в 21:00 по московскому времени. Россия - Хорватия. Выигрывает Agrokor

Специалисты по погоде предположили, что к вечеру погода в Сочи наладится и будет комфортной. Обещают плюс 20 - 22 градуса.

Если днем воздух прогреется до плюс 27, при грозе порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, то к вечеру должно все успокоиться.

Россия ранее обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинала мундиаля. Болельщики обсуждают хорошую игру вратаря российской сборной Игоря Акинфеева.