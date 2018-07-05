Россия - Хорватия. Выигрывает Agrokor

В Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля состоится матч четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу сборных России и Хорватии. Как пишут "Ведомости" на его исход может повлиять сделка по реструктуризации долга Сбербанком и ВТБ крупнейшего хорватского продуктового ритейлера Agrokor, погрязшего в долгах, четверть из которых приходится на российские банки.



Еще недавно Agrokor была крупнейшей частной компанией Хорватии. Хорватия приняла специальный закон для поддержки компании – её крах вызвал бы рецессию в стране. Для российских банков Agrokor - непрофильный актив, требующий дополнительных вливаний, времени и отвлечения ресурсов. Как предполагают аналитики, добровольно нашим банкам Agrokor нужен как пятое колесо, тем более на фоне антироссийских санкций с ним будут одни проблемы. Но в свете предстоящей игры сборных России и Хорватии на чемпионате мира 2018 эксперты рассматривают в этом некий механизм политического воздействия на спортивные результаты.



Будем внимательно наблюдать за игрой сборных и делаем выводы о причастности экономики и политики к спортивным победам.



