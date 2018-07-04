Маликов, Виторган, Мацуев, Дворкович сыграют в футбол на Красной площади

Между Россией и Катаром пройдёт дружественный матч по футболу. Дружественная футбольная встреча, в которой от России выступят музыканты Дмитрий Маликов и Денис Мацуев, актеры Николай Фоменко, Олег Меньшиков и Максим Виторган, а также председатель оргкомитета "Россия–2018" Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, состоится 5 июля на Красной площади в Парке футбола, - сообщает Москва24. Какой пример подали японские футболисты и болельщики на ЧМ-2018

Актер, худрук театра Наций Евгений Миронов считает, что матч команд России и Катара, в котором буду играть люди разных профессий, станет символом дружбы между двумя странами.

Напомним, в России впервые проходит чемпионат мира по футболу. Поболеть за российскую сборную на стадионах собирают не только футбольные фанаты, но и знаменитостей.

Болеют так, что происходят разные приключения. Актриса Вера Сотникова, узнав о победе России над Испанией выскочила на сцену во время спектакль и кричала от счастья. Михаил Боярский забыл текст. У него тоже во время этого исторического матча был спектакль. Балерины Большого театра за кулисами смотрели матч. Магия футбола.