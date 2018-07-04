Какой пример подали японские футболисты и болельщики на ЧМ-2018

Замечательный пример подали всем футболисты и болельщики сборной Японии по футболу на чемпионате мира-2018. Мундиаль проходит в 11 российских городах на 12 стадионах. Россия готовилась к ЧМ-2018, иностранные футболисты и футбольные фанаты в один голос хвалят подготовку к мундиалю. После поражения на ЧМ японцы прибрались в раздевалке и оставили записку

Японские футболисты подали пример, убрав за собой мусор в раздевалке на стадионе в Волгограде после матча с Польшей. Мусор за собой убирают после матча на трибунах и японские болельщики.

Сборная Японии 3 июля проиграла команде Бельгии. Матч состоялся в Ростове-на-Дону. Японцы проиграли бельгийской команде и вылетели ЧМ-2018. Однако игроки сборной Японии устроили после матча в раздевалке уборку и оставили свою раздевалку после матча 1/8 финала мундиаля в идеально чистом состоянии. А в гостевой раздевалке «Ростов Арены» оставили записку с одним словам «Спасибо».

Убирались японцы и после матча с Польшей в Волгограде, - рассказали болельщики, побывавшие на мечте.









В соцсетях восхищаются поступком японцев. «Это нормально, ничего особенного. Мы всегда так делаем в Японии?» — говорят болельщики. «Наши шкафчики в раздевалке после игры намного чище, чем у игроков в английской премьер-лиге! Я горжусь, что наших болельщиков так оценили во всем мире и их примером вдохновились фанаты других стран!» — сказал защитник сборной Японии Мая Есида в интервью Первому каналу.

Примеру японских болельщиков последовали и болельщики из других стран. Футбольные фанаты с метлами замечены в Петербурге и в Москве на Никольской. Сами намусорили - сами убирают.