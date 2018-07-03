Шведы в четвертьфинале! Швеция - Швейцария 1:0

Заканчивается стадия 1/8 финала на ЧМ-2018. 3 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» состоялась игра сборных Швеции и Швейцарии. Словенский арбитр Скомина рассудил этот матч.

Сборные Швеции и Швейцарии уже выполнили свои задачи на чемпионат мира. Они вышли в плей-офф. Но как говорится, аппетит приходит во время еды, и каждая из команд мечтает развить успех и пробиться в четвертьфинал мундиаля. Шведская команда отличается хорошей организацией игры в обороне и старается использовать контратаки, но фаворитом этой пары считалась Швейцария, играющие весьма грубо, но эффективно, имея высокий процент реализации.

У обеих команд из-за перебора желтых карточек произошли серьезные потери игроков в линии обороны.

В первом тайме, судя по началу игры, нас ждал тактический поединок, где обе команды будут в первую очередь играть осторожно. По сути так и случилось, медленный, неторопливый темп игры, команды рисковать не хотят, до 13 минуты шел осторожный футбол, без ворот. Атаки шведов острее, но каждая из команд ждет ошибку соперника.

К 20 минуте швейцарцы стали удерживать мяч, но создать голевую ситуацию не могут. Интересно и даже неожиданно, что команды не использовали прессинг, играли в открытый футбол. Защита оказалась сильнее нападения.

На 28 минуте шведам удалась опасная атака, но вратарь спасает от гола. К 36 минуте владение мячом 64% у швейцарцев и только 36% у шведов. Кому-то надо было рисковать, но преобладала осторожность. Обе команды провели несколько острых атак но удары по воротам не точны. Одним словом никто не хотел рисковать и 1-й тайм завершился 0:0. Надо отметить, что выделялись активностью и красивой игрой Родригес у «крестоносцев» и Шакири у «викингов».

Второй тайм начался по сценарию первого тайма, медленный темп, много передач, но всё без ударов по воротам — скучное зрелище. После 50 минуты команды начали оживать под вой и свист трибун, на которых собрались 64 тысячи болельщиков, среди них более 10 тысяч шведов.

Первыми очнулись швейцарцы, начали давление на ворота шведов и за 4 минуты подали 4 угловых удара подряд, но навал успеха не принёс. И все-таки на 67 минуте шведы воспользовались ошибкой защиты «крестоносцев» и сильный удар Форсберга рикошетом от ноги защитника влетает в ворота 1:0 повели шведы.

Швейцарцы пытаются отыграться и атаки на ворота шведов пошли одна за другой, у них быстро ходит мяч, но после ударов он застревает либо в ногах защитников или в руках голкипера. Все усилия швейцарцев безрезультатны. Шведы в ¼ финала чемпионата.