Команда Нижневартовкого района взяла верх в турнире по гребле на обласах

В главном турнире коренных малочисленных народов Севера, состоявшемся в Нефтеюганском районе на базе отдыха «Сказка», приняло участие более 200 этноспортсменов из 17 команд. По итогам Международного турнира по гребле на обласах в командном зачёте победу одержала сборная Нижневартовского района, сборная Сургутского района завоевала "серебро", "бронзу" - представители Когалыма.

Большой спортивный праздник в регионе прошел в 18-й раз, зрителями и участниками розыгрыша Кубка губернатора стали представители рекордного числа стран: Венгрии, Китая, Норвегии, Бразилии, Ирана, Испании, Канады, Конго, Кувейта, Латвии, Литвы, Нигера, Португалии, США, Франции, Малайзии и Польши.

На протяжении двух дней участники "состязаний по гребле" выявляли лучших в личных дисциплинах, масс-старте, гонках в парах и тройками, эстафете, масс-старте стоя, а также демонстрировали мастерство владения обласом. В самом технически сложном виде гонок - заезде стоя - впервые принимали участие и представительницы прекрасной половины человечества.

По сравнению с индивидуальными стартами, в командных заплывах на первое место вышли не выносливость и умение управлять обласом, а слаженная и аккуратная работа. Любое неловкое движение, нарушение командного темпа гребли могли не только сбить облас с установленного курса, но и вовсе потопить команду.

Так, самой зрелищной и эмоциональной дисциплиной стала эстафета, где битва была за каждый сантиметр водной дистанции между Сургутским и Нефтеюганским районом. Первые этапы они шли вровень, но затем хозяева соревнований смогли оторваться достаточно сильно. Интригу смог сохранить опытный Алексей Русскин, который за счет ювелирных поворотов догнал соперника на середине дистанции, а перед финишной чертой еще и обошел его.