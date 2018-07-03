После поражения на ЧМ японцы прибрались в раздевалке и оставили записку
3 июля 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Футбольная сборная Японии оставила идеальный порядок в раздевалке "Ростов Арены" после матча с Бельгией в 1/8 финала чемпионата мира. Команда и персонал убрались в помещении и оставили записку на русском языке.
В ней было только одно слово: "спасибо".
А японские болельщики убрали за собой мусор и с трибун на стадионе, и это несмотря на страшное разочарование от исхода игры. В баре Токио японцы сидели в полной тишине, c недоверием глядя на экран после финального свистка, пишет Japan Today. Многие болельщики не могли сдержать слезы.
Сборная Японии в матче с Бельгией за выход в четвертьфинал уступила 2:3, пропустив последний гол на последней добавленной минуте матча. Встреча состоялась вчера в Ростове.
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