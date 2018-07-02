На памятной 100-рублевой купюре нашли предсказание красивой игры Акинфеева
2 июля 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
На новой 100-рублевой банкноте, которую выпустили к чемпионату мира по футболу, изображен силуэт футболиста, в падении отбивающего мяч левой ногой. Именно так Акинфеев отбил мяч испанца Аспаса в серии пенальти.
«Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной», - скромно отмечают в банке России. Тираж банкноты – около 20 млн экземпляров.
Напомним, Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.
Следующий матч пройдет в Сочи 7 июля: сборная России сыграет против сборной Хорватии.
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