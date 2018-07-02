На памятной 100-рублевой купюре нашли предсказание красивой игры Акинфеева

На новой 100-рублевой банкноте, которую выпустили к чемпионату мира по футболу, изображен силуэт футболиста, в падении отбивающего мяч левой ногой. Именно так Акинфеев отбил мяч испанца Аспаса в серии пенальти. Боярский, узнав о победе российской сборной, забыл на сцене текст

«Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной», - скромно отмечают в банке России. Тираж банкноты – около 20 млн экземпляров.

Напомним, Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.

Следующий матч пройдет в Сочи 7 июля: сборная России сыграет против сборной Хорватии.