Шесть команд сразятся за Кубок губернатора по водному поло
2 июля 2018, 15:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Вчера, 1 июля, был объявлен официальный старт Кубка губернатора Южного Урала по водному поло среди женских команд. В состязаниях сразятся сразу шесть команд из разных стран. К мероприятию создали новую ростовую куклу дельфина и дали ей имя "Уралочка".
Соревнования пройдут сразу в двух южноуральских бассейнах. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес