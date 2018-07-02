Шесть команд сразятся за Кубок губернатора по водному поло

Вчера, 1 июля, был объявлен официальный старт Кубка губернатора Южного Урала по водному поло среди женских команд. В состязаниях сразятся сразу шесть команд из разных стран. К мероприятию создали новую ростовую куклу дельфина и дали ей имя "Уралочка".

Соревнования пройдут сразу в двух южноуральских бассейнах. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".